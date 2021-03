Rund 130 Menschen haben laut Stadtverwaltung am Montag die Gelegenheit wahrgenommen, sich im neuen Testzentrum der Stadt in der Friedrich-Ebert-Halle einem Corona-Schnelltest zu unterziehen. Einer der Schnelltests habe ein positives Ergebnis angezeigt, die getestete Person sei unmittelbar an das Klinikum weiterverwiesen worden. Dort sei ein sogenannter PCR-Test für die endgültige Diagnose veranlasst worden.

Mit Symptomen an Infektionsambulanz wenden

Die Stadtverwaltung bittet in diesem Zusammenhang Personen, die bereits Krankheitssymptome aufweisen, sich unmittelbar an die Infektionsambulanz im Klinikum zu wenden. Die Schnelltestzentren in der Eberthalle und in Oggersheim seien für Menschen gedacht, die keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung haben, sich aber einmal in der Woche einem Test unterziehen möchten.

Die künftigen Öffnungszeiten

Das Testzentrum in der Eberthalle ist künftig montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das von der DLRG betriebene Testzentrum Am Brückelgraben 72 in Oggersheim ist montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Die Stadtverwaltung will die Öffnungszeiten je nach Bedarf anpassen, falls das erforderlich sein sollte. Am ersten Tag waren im Testzentrum in der Eberthalle 13 Helfer des DRK, 15 Mitarbeiter der Stadtverwaltung und ehrenamtliche Unterstützer vor Ort.

Dank der OB an alle Helfer

„Ich möchte mich zum Abschluss des ersten Öffnungstags sehr herzlich bei allen Helfern des DRK und der Stadtverwaltung bedanken, die für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Zwar hatten wir heute noch keinen großen Ansturm zu bewältigen. Wir konnten aber den Tag nutzen, kleinere Dinge im Ablauf nachzujustieren. Insgesamt hat sich wieder einmal gezeigt, dass wir in Ludwigshafen auf ein hervorragendes Netzwerk von Organisationen und Ehrenamtlichen zurückgreifen können“, bilanzierte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die am Montag gemeinsam mit Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) im Testzentrum in der Eberthalle im Einsatz war.