Die Feuerwehren in Ludwigshafen und der Vorderpfalz haben ein neues Arbeitsmittel. Stefan Bruck als Leiter der Feuerwehr Ludwigshafen und seine Kollegen können nun Dächer innerhalb von 20 Minuten abdichten. Möglich wird dies durch eine Spende der Versicherungskammer Bayern von zwölf Notdächern, die in der Wache II in Oppau gelagert sind und den Wehren im gesamten Feuerwehrverband zur Verfügung stehen.

„Auslöser war ein Hagelereignis in Bayern“, verriet Florian Ramsl, Referent für Feuerwehrförderung des Versicherers. Rund 150 Millionen Euro Schaden hatte der Sturm