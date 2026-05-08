„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“ So war auf der Spruchkarte zu lesen, die mir einmal von Freunden zugeschickt wurde. Der Spruch ist mir in Erinnerung geblieben, bringt er doch zum Ausdruck, dass echte menschliche Verbindungen, Austausch und soziale Kontakte das Leben bereichern und lebenswert machen. Wir Menschen können ohne Beziehungen, ohne Gespräch, ohne Begegnungen nicht leben. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber geht sogar so weit zu sagen: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Wir Menschen sehnen uns nach tiefen Begegnungen, die uns bewegen und berühren. Keine künstliche Intelligenz, kein digitales Gegenüber kann solche menschlichen Begegnungen ersetzen.

Vor einigen Wochen wurde in der „Rheinpfalz“ von einer Studie der Mannheimer Sozialpsychologin Lotte Pummerer berichtet, die der Frage nachging, warum die Kirchen Mitglieder verlieren. Laut der Studie steckt dahinter weit mehr als nur Missbrauchsskandale und Kritik an der Hierarchie. Viel entscheidender ist, wie zufrieden Menschen mit ihrer Gemeinde sind und wie stark sie sich mit ihr verbunden fühlen. Es geht insbesondere darum, ein positives Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Unsere Zeit ist von immer weniger persönlichen Begegnungen geprägt, was besonders durch die sozialen Medien verstärkt wird. Die Studie fand heraus, dass es für Gemeinden viel wichtiger sei, die emotionale Bindung zu stärken durch Angebote, die das Gemeinschaftsgefühl fördern.

Seit einiger Zeit gibt es in unserer Pfarrei neue Formate, die einen Raum zu Begegnung und Gespräch eröffnen. „Meet & Greet“, so heißt das Angebot in der Kirche St. Ludwig. Nach dem Gottesdienst um 11 Uhr besteht die Möglichkeit, bei einem Snack miteinander ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen. In St. Sebastian findet ein ähnliches Angebot statt. Der „Treff im Pfarrgarten“ beginnt immer mit einem spirituellen Impuls, an den sich eine Begegnung in gemütlicher Runde anschließt. Das nächste Treffen in St. Ludwig ist am Sonntag,17. Mai, und am Mittwoch, 20. Mai, 18.30 Uhr findet der nächste „Treff im Pfarrgarten“ statt. Kommen Sie doch einfach einmal vorbei!

Die Autorin

Renate Kröper ist Gemeindereferentin der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus in Ludwigshafen