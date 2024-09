Über 200 Motorroller sind in den vergangenen Wochen im Stadtgebiet gestohlen worden – ein drastischer Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Darauf reagiert das Polizeipräsidium Rheinpfalz jetzt mit einer großangelegten Aufklärungskampagne. Startschuss war am Mittwoch auf dem Parkplatz des Georg-Kerschensteiner-Berufsbildungszentrums in Mundenheim.

Es passiert meistens im Schutz der Dunkelheit und dauert nur wenige Sekunden, weil die Fahrzeuge in der Regel nicht ausreichend gesichert sind. Ein paar geübte Handgriffe reichen daher