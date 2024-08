45 Roller sind in Ludwigshafen im August bislang gestohlen worden. Das hat die Polizei auf Nachfrage mitgeteilt, nachdem sich die Fälle in den vergangenen Wochen häuften. Die hohe Anzahl habe unter anderem etwas mit der Jahreszeit zu tun.

Unbekannte Täter haben laut Polizei in der Nacht auf Montag ein Mofa der Marke Peugeot in der Ferdinand-Freiligrath-Straße in Mundenheim gestohlen. Am darauffolgenden Morgen wurde das Fahrzeug