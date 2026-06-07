Die Ü50-Mannschaften des Fußballverbandes spielten beim TuS Altrip den Landesmeister auf dem Kleinfeld aus. Ein Team aus der Region scheitert knapp im Endspiel.

Die besten zehn Teams des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) in der Altersklasse der Über-50-Jährigen suchten auf zwei Rasenplätzen des TuS Altrip ihren Meister. Sie traten in zwei Gruppen mit jeweils fünf Teams an, die besten Zweiten spielten das kleine Finale aus, die Tabellenersten qualifizierten sich fürs Endspiel.

Bernd Wagner, Staffelleiter der Senioren im Kreis Rhein-Mittelhaardt sorgte dafür, dass alle Ergebnisse korrekt eingepflegt wurden. Beim ihm liefen die Informationen der vier Unparteiischen zusammen. „Wir haben kein Halbfinale, weil sonst die Gesamtspielzeit zu lange wäre“, erklärte er den aktuellen Spielmodus.

Vier Schiedsrichter

Alexander Behr, Dimosthenes Piperis, Andreas Schlick und Heinz Hautz waren als Schiedsrichter dafür zuständig, dass auf dem Platz alles regelgerecht ablief. „Das ist bei den älteren Herren nicht immer ganz einfach“, stellte Schlick mit Blick auf die diskussionsfreudigen Akteure auf dem Rasen mit einem Augenzwinkern fest.

Die Voraussetzungen für das Kleinfeldturnier sind schnell zusammengefasst: Gespielt wird auf zwei Spielfeldern, die so groß wie eine normale Spielhälfte sind. Die Tore stehen aber sozusagen auf den Seitenlinien des regulären Rasens. Jedes Team hat sechs Feldspielern plus Torhüter, ein Spiel dauert zweimal zehn Minuten. Es darf gewechselt werden, wenn das Spiel unterbrochen ist und der Schiedsrichter es gestattet.

Derby im ersten Spiel

Gleich in der ersten Begegnung der Gruppe A kam es zum Derby, als der FSV Schifferstadt auf den VfR Frankenthal traf. Der VfR ging dabei 1:0 in Führung und scheiterte in der Folge zweimal am Gestänge der Juniorentore, die in diesem Spielmodus verwendet werden. Schifferstadt verpasste den Ausgleich und startete mit einer Niederlage ins Turnier.

Der VfR Frankenthal dagegen setzte sich in der Gruppe A punktgleich mit dem SV Leiselheim durch, sodass ein Neunmeterschießen im Anschluss an die Vorrundenphase für die Entscheidung sorgen musste. Hier setzte sich einmal mehr der VfR durch und traf im Endspiel auf die SG Leimen/Merzalben aus der Westpfalz. Hier endete die Siegesserie der Frankenthaler, sie unterlagen 0:1.

„Der Sieger nimmt am Regionalentscheid am 28. Juni teil. Und der dortige Sieger vertritt die Region am 21. bis 23. August in Berlin“, erläuterte Wolfgang Hunziker, beim SWFV zuständig für den Seniorenbereich. Er freute sich, dass sich noch so viele Seniorenmannschaften jedes Jahr für diese Turniere anmelden.