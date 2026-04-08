Drei junge Menschen finden vorübergehend ein Zuhause in Landau. Möglich macht das die Landauer Leerstandsinitiative, unterstützt von der Firma Gummi-Mayer.

Die Landauer Leerstandsinitiative hat eine Wohnung für die temporäre Nutzung vermittelt. Die Firma Gummi-Mayer stellt der Initiative befristet für ein Jahr eine Wohnung zur Verfügung. In dieser Zeit „leben dort drei junge Menschen, die sich sehr über die temporäre Wohnmöglichkeit freuen“, teilte die Leerstandsinitiative in einer Pressemitteilung mit. Die Familie Mayer habe die Sanierung der Wohnung bewusst um ein Jahr verschoben, um das Projekt zu unterstützen. Mit diesem Schritt wollten sie zeigen, „dass man dem Vertrag und den Akteuren der Initiative vertrauen kann“, wird die Familie in der Mitteilung zitiert.

„Hier temporär zu wohnen, hilft uns sehr“, sagt Bewohnerin Rebekka. „Nach Studiumsende musste ich aus dem Studierendenwohnheim raus, wollte aber in Landau bleiben. Hier zu wohnen, ermöglicht mir, in aller Ruhe Bewerbungen zu schreiben und zu schauen, wo es mich hinverschlägt.“ Ihre Mitbewohnerin sei Pflegeschülerin am Vinzentius-Krankenhaus Landau, ihre Eltern lebten in der Westpfalz. Mit dem öffentlichen Nahverkehr pünktlich zu Schichtbeginn in Landau zu sein, sei von dort aus schwierig gewesen. „Hier günstig wohnen zu können, erleichtert ihr die Ausbildung und mir den Start ins Berufsleben.“ Bis Ende September werden sie in der Wohnung der Firma Gummi-Mayer bleiben.

Nutzung auf Zeit

Die Initiative bietet mit dem sogenannten Zwischenwohnmodell eine Möglichkeit, leerstehenden Wohnraum auch für kurze Übergangsphasen zu nutzen. Der Initiative zufolge sparen Immobilienbesitzer dadurch Kosten, bewahren den Wert ihrer Immobilie und vermeiden unnötigen Leerstand. „Wir haben mit dem Zwischenwohnvertrag eine rechtssichere Möglichkeit geschaffen, befristet Wohnraum zur Verfügung zu stellen, die allen Beteiligten faire Bedingungen und Sicherheiten gibt. Außerdem beraten wir kostenfrei und unverbindlich zur Wiederbelebung von Leerstand“, erklärt Lisa Bensel, Vorsitzende der Landauer Leerstandsinitiative.

Nun hofft die Initiative auf Nachahmer, die Wohnraum für die Zwischennutzung zur Verfügung stellen. Sie hat sich das Ziel gesetzt, alle Leerstände in Landau – oder so viele wie möglich – sinnvoll nutzbar zu machen.

Infos

Landauer Leerstandsinitiative, E-Mail zwischenwohnen@leerstand-landau.de, Telefon 0157 56667522.