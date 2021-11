Der DRK-Kreisverband bietet zusammen mit der Kreiswasserwacht SÜW zusätzliche Impfaktionen an. Der erste Termin ist am Dienstag von 17 bis 22 Uhr in Turn- und Festhalle in Offenbach in der Essinger Straße 90. Eine weitere Impfaktion ist am Mittwoch, 8. Dezember, von 17 bis 22 Uhr in Festhalle in Herxheim in der Bonifatiusstraße 22 geplant, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Möglich sind dort Erst-, Zweit- und Dritt-Impfungen. Es werden die Impfstoffe der Firmen Biontech und Johnson & Johnson verimpft. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Laut den aktuellen Vorgaben kann eine Dritt-Impfung erhalten, wer mindestens 18 Jahre alt ist. Die Auffrischimpfung soll in der Regel im Abstand von sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung erfolgen.

Ein breit gefächertes Impfangebot sei jetzt sehr wichtig, betont Landrat Dietmar Seefeldt und appelliert weiter an alle Menschen, die bisher noch nicht geimpft sind: „Bitte lassen Sie sich von Falschinformationen nicht verunsichern. Die Impfung gegen das Coronavirus ist sicher und schützt in aller Regel vor schweren oder gar tödlichen Verläufen einer Erkrankung.“ Wer geimpft ist, schütze sich selbst, denn das Virus treffe einen dann nur mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit. Und wer geimpft ist, schütze andere, denn das Virus werde nach aktuellen Erkenntnissen von Geimpften, die sich doch infiziert haben, nur kürzere Zeit ausgeschieden als von Ungeimpften.