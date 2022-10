Ein Bauherr plant, anstelle der Autowerkstatt in der Edenkobener Bahnhofstraße zwei Mehrfamilienhäuser mit je zehn Wohneinheiten sowie einer Tiefgarage zu errichten. Wie aus den Planungsunterlagen hervorgeht, soll in einem der beiden Gebäude altersgerechtes Wohnen ermöglicht werden. Um Vorgaben machen zu können, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Zudem macht er von einer Veränderungssperre Gebrauch. So wird ein politisches Instrument bezeichnet, das Bauprojekte für einen gewissen Zeitraum, in der Regel zwei Jahre, an der vorgesehenen Stelle verhindert. Andernfalls müsste das Gremium nur darüber befinden, ob sich die Gebäude harmonisch in die Umgebung einfügen oder nicht. Der Stadtrat ist in seiner Entscheidung der Empfehlung des Bauausschusses gefolgt.