Bei einem Brand am Sonntag gegen 13.30 Uhr in Rhodt wurden die beiden Bewohner des Gebäudes verletzt. Das teilt Ingo Satter, Pressebeauftragter der Feuerwehr der VG Edenkoben, mit. Der Rauch sei schon von Weitem sichtbar gewesen, also seien neben den Wehren aus Rhodt und Edenkoben auch die aus Venningen, Weyher und der Einsatzleitwagen aus Maikammer nachalarmiert worden – insgesamt 45 Südpfälzer. Die beiden Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen und wurden im Rettungswagen versorgt. Die Feuerwehren mussten das Dach öffnen, damit der Rauch abziehen konnte. „Erst danach konnten weitere Atemschutztrupps in das Gebäude und mit der Brandbekämpfung im Innenangriff beginnen“, berichtet Satter weiter. Der Brand sei in der Decke um den Kamin lokalisiert worden, in den Holzdecken hatte sich das Feuer bereits über längere Zeit in die Balken „gefressen“. Bei den Löscharbeiten brachen Teile der laut Wärmebildkamera über 400 Grad heißen Decke ein, verletzt wurde dadurch niemand.