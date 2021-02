Zurzeit ist die L542 zwischen Großfischlingen und Essingen voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei in Edenkoben kam auf spiegelglatter Fahrbahn ein Traktor samt Anhänger, auf dem ein Bagger geladen war, gegen 17.30 Uhr von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurde die komplette Straße blockiert. Bei Absicherung der Unfallstelle kam es zu einem weiteren Unfall. Hierbei rutschte ein Verkehrsteilnehmer in den absichernden Streifenwagen. Hier entstand Schaden in Höhe von insgesamt 5000 Euro. Die Straßenmeisterei wurde informiert. In circa 45 Minuten kann die L542 gestreut und anschließend für den Verkehr wieder freigegeben werden.