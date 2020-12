Seit Mittwoch vermelden die Gesundheitsämter für die Südpfalz 56 weitere Corona-Infizierte, 23 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 33 im Kreis Germersheim. Außerdem sind zwei weitere Tote zu beklagen: In einem Fall handelt es sich um eine hochbetagte Frau aus der Verbandsgemeinde Landau-Land und im anderen Fall um einen Mann aus der Verbandsgemeinde Herxheim, die beide an oder mit Covid-19 gestorben sind.

Folgende Einrichtungen in Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße sind aktuell neu betroffen: Im Caritas-Förderzentrum St. Laurentius und Paulus in Landau wurden zwei Besucher positiv auf Corona getestet. Im Katholischen Kindergarten St. Laurentius Bornheim ist eine Betreuungsperson an Covid-19 erkrankt. Der letzte Arbeitstag war der 27. November. Zwei Gruppen wurden vorsorglich in Quarantäne versetzt. Das Gesundheitsamt hat 32 Kinder und sieben Betreuer als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft. Im Katholischen Kinderhort Gemeinde Heilig Kreuz Landau wurde eine Betreuungsperson positiv auf das Virus getestet. Der letzte Arbeitstag war am 27. November. Der Hort wurde vorsorglich durch den Träger geschlossen. Im Altenzentrum St. Josef Herxheim haben sich ein Bewohner und eine Pflegekraft infiziert. Im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße sind am Standort Landau zwölf Patienten und acht Mitarbeiter neu betroffen. Im Pfalzklinikum Klingenmünster war der Corona-Test einer Patientin positiv.

