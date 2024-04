, dann einer schlichtenden Frau mit einem unbekannten Gegenstand gegen die linke Hand geschlagen, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Dann zerkratzte der 19-Jährige ein geparktes Fahrzeug. Die Polizei konnte den jungen Mann in der Nähe stellen. Er war alkoholisiert und stand offenbar auch unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der 19-Jährige leistete Widerstand und versuchte, einem Polizisten in die Hand zu beißen. Er musste eine Blutprobe abnehmen und wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr randalierte ein alkoholisierter 19-Jähriger im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße in die Staatsstraße in Edenkoben. Er schrie laut herum und trat gegen geparkte Fahrzeuge, wobei es aber wohl keine Schäden gab. Weil sich der 19-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde auch er in eine Fachklinik gebracht. Falls Autofahrer doch noch Schäden an ihren Autos feststellen, werden sie gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben zu melden unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.