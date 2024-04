Gleich zweimal ins Schwarze getroffen haben Polizeibeamte am Freitagabend. Wie die Polizei berichtet, fiel ihnen gegen 18.30 Uhr bei einer Streifenfahrt in Edesheim ein älterer Herr auf, der nicht angeschnallt war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass er auch ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz für sein Fahrzeug unterwegs war. Zwei Stunden später wiederholte sich das Ganze in Edenkoben, wie aus dem Bericht der Polizei hervorgeht. Auch dort erwischte die Polizei einen Verkehrssünder, der seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten auch hier fest, dass der Mann keinen gültigen Führerschein besitzt. Beide Fahrer müssen nun jeweils mit einem Strafverfahren rechnen.