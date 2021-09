Gleich zwei Einbrüche in Betrieben ereigneten sich laut Polizei in der Nacht auf Dienstag in Edenkoben. In den Staatsstraße stiegen Unbekannte über ein aufgebrochenes Fenster in ein Firmengebäude ein und suchten das gesamte Mobiliar nach Wertgegenständen ab. Nach ersten Ermittlungen verließen die Einbrecher das Gebäude ohne Diebesgut. Aus einem Recyclingbetrieb In den Seewiesen stahlen Unbekannte einen Laptop. Die Täter hatten ein Fenster eingeschlagen, waren in das Gebäude eingestiegen und hatten den gesamten Bürotrakt durchsucht. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Einbrüche zusammenhängen. Hinweise erbittet sie unter Telefon 06323 9550.