Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in zwei Bürogebäude In den Seewiesen in Edenkoben eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Dabei wurde jeweils eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Täter durchsuchten sämtliches Mobiliar. Ersten Ermittlungen zufolge wurden kleinere Bargeldbeträge gestohlen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.