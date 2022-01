Zwei in die Jahre gekommene Offenbacher Brücken sollen ersetzt werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die beiden Holzbauwerke, die über den Brühlgraben beziehungsweise Sonderbach führen, befinden sich in der Nähe der Grundschule und im Verlauf des Fußwegs von der Niedergasse zur Hauptstraße. Sie sollen durch kombinierte Stahl- und Holzbauten ersetzt werden. Die Dorfkasse wird mit 31.000 Euro belastet. Eine reine Stahlkonstruktion hätte das dreifache gekostet. Nicht im Preis inbegriffen sind, wie ein Ratsmitglied anmerkte, der Abbau und die Entsorgung der alten Brücken. Über die zusätzlichen Kosten möchte Ortsbürgermeister Axel Wassyl in der kommenden Ratssitzung berichten. Wann die Arbeiten ausgeführt werden können, ist noch unklar: „Das müssen wir erst mit der noch zu beauftragenden Firma abklären. Es wird entscheidend auf die Lieferzeiten ankommen“, erklärt Wassyl.