Am Samstagnachmittag hat die Edenkobener Polizei circa eine halbe Stunde lang in der Weinstraße am Werner-Kastner-Platz die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich überwacht. Zwölf Verkehrsteilnehmer wurden gebührenpflichtig verwarnt, weil sie sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit hielten. Die Straßenverkehrsordnung regelt allerdings nicht, wie schnell diese ist. Laut ADAC gehen Gerichte von fünf bis 15 Stundenkilometern aus.