Aus dem Sirenenförderprogramm des Bundes und des Landes erhält der Kreis SÜW rund 44.000 Euro. Die Summe wird verwendet, um zwei neue Sirenen in der Verbandsgemeinde Offenbach und eine neue Sirene in der Verbandsgemeinde Annweiler zu errichten.

Landrat Dietmar Seefeldt begrüßt die Zuwendungen, betont aber zugleich: „Der Bedarf an Ertüchtigung der Sirenen ist groß. Die von Land und Bund bereit gestellten Mittel reichen bei Weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken.“ Der Landkreis habe dies erkannt und daher sein eigenes Förderprogramm mit Finanzmitteln aus dem Kreishaushalt aufgestellt, um die Verbandsgemeinden zu unterstützen und zur Sicherheit in Krisenfällen beizutragen. Die Aufstellung des eigenen Förderprogramms des Landkreises ist in den letzten Zügen: Die Richtlinie wird dem Kreistag am 27. Juni zur Diskussion und Beschlussfassung vorgelegt werden. Diese sieht umfassende und zeitlich nicht begrenzte Fördermittel durch den Kreis SÜW vor, geht also wesentlich weiter als das Programm, aus dem jetzt Mittel akquiriert wurden.