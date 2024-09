Anlässlich des 750. Stadtgeburtstages hat sich der Sportabzeichen-Treff des TV Landau ein besonderes Ziel gesteckt: Das Team möchte in diesem Jahr 750 Sportabzeichen abnehmen. Um die angestrebte Anzahl zu erreichen, läutet das Prüferteam nun den Endspurt ein. In einer finalen Intensivphase werden zusätzliche Termine angeboten. Das Sportabzeichen kann auch am Samstag, 21. September, zwischen 10 und 12 Uhr, sowie in der Woche von 23. bis 27. September täglich von 17 bis 18.30 Uhr abgelegt werden. Treffpunkt ist jeweils im Südpfalzstadion an der Sprunggrube. Beim deutschen Sportabzeichen handelt es sich um einen Vier- beziehungsweise Fünfkampf (mit Schwimmnachweis) in den Bereichen Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination. Die nach Alter abgestuften Anforderungen und verschiedenen Möglichkeiten, Informationen zum Familiensportabzeichen, Alternativen bei Beeinträchtigungen sowie Möglichkeiten, Leistungsabzeichen aus anderen Sportarten einzubringen und vieles mehr findet man unter www.deutsches-sportabzeichen.de. So kann jeder individuell die passende Übung und den passenden Schwierigkeitsgrad finden. Interessierte, die erstmals einen Versuch wagen, werden eingehend beraten.