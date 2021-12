Noch zweimal vor der Winterpause ist das Museum in Edenkoben geöffnet und es kann die Märchen-Ausstellung „Es war einmal ... Märchenhafte Puppenszenen“ besucht werden. Geöffnet hat das Museum am zweiten Weihnachtsfeiertag von 14 bis 17 Uhr. Kurzfristig hat sich das Museum entschlossen, auch am Mittwoch, 29. Dezember, 10 bis 12 Uhr, die Türen zu öffnen.