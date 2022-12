Seit 75 Jahren gibt es Schuh-Seibel in Landau. Das erste Geschäft in der Reiterstraße wurde kürzlich in eine Postfiliale umgewandelt. Der andere Standort am Stiftsplatz hat derzeit geschlossen. Frage ist, ob und wie das Jubiläum begangen wird.

Ihre Eltern haben sich vor 75 Jahren selbstständig gemacht und in der Landauer Reiterstraße ein Schuhgeschäft eröffnet, wie Gabriele Seibel berichtet. Zu Zeiten, in denen noch französische Soldaten in der Stadt stationiert waren. Tausende besondere französische Springerstiefel hätten sie damals verkauft, berichtet Seibel. Gefragt seien auch spezielle Babyschuhe französischer Herstellung gewesen. Dafür sei ihr Vater extra nach Paris gereist, um sie im Sortiment zu haben.

Petra Reddmann und Irene Nunold zählten zu treusten Mitarbeiterinnen. Fast 50 Jahre lang waren sie für die Kunden greifbar und erklärten, welche Schuhe im Trend sind und zu ihnen passen. Die beiden erinnern sich daran, wie dankbar die Menschen immer waren. „Für die gute Beratung machten uns manche auch Geschenke, sei es mit Pralinen oder Schokolade“, erinnert sich Reddmann. Und auch jetzt dürfen sich die beiden Frauen über eine Aufmerksamkeit freuen. Mit einem Geldgeschenk möchte Seibel zum Ausdruck bringen, wie sehr sie ihre Arbeit geschätzt hat.

Ferne Ziele angesteuert

Alle drei erinnern sich auch an die unzähligen Messen, auf denen sie vertreten waren: Nicht nur in Berlin oder München, sondern auch in Neapel und Venedig. Sogar nach Hongkong und China habe es sie verschlagen, berichtet Gabriele Seibel. Sie erzählt davon, wie sie regelmäßig um 4 Uhr in den Lastwagen stiegen und entfernte Ziele ansteuerten.

Alle drei Frauen waren kürzlich zur Eröffnung der Postfiliale in der Landauer Reiterstraße gekommen. In den Räumen, in denen sie ihren früheren Arbeitsplatz hatten. Schon zu Beginn der Pandemie 2020 hatte Seibel den Kundenverkehr dort auf den zweiten Laden in Landau konzentriert, welcher sich am Stiftsplatz befindet. Die rund 160 Quadratmeter Gewerbefläche in der Reiterstraße seien in der Folge für Verwaltungsangelegenheiten genutzt worden. Es ist nicht lange her, da bot sich die Möglichkeit, die Räume für andere Zwecke zu verpachten. Das passte, weil Seibel ohnehin das Schuhgeschäft zurückfahren wollte. Sie sei als Unternehmerin auch in anderen Bereichen tätig, etwa im Marketing. Auch beratende Funktionen nehme sie ein.

Der Laden in der Marktstraße ist seit etwa einem Dreivierteljahr geschlossen. Wie Seibel berichtet, hat es einen Wasserschaden in den oberen Etagen des Gebäudes gegeben. Ob und wann sie den Laden wiedereröffnet, stehe „in den Sternen“.