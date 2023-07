Wegen technischer Probleme ist am Montag gegen 16.40 Uhr ein Zug auf freier Strecke nahe beim Bahnhof Insheim liegengeblieben. Nach Angaben der Bundespolizei wurde die Feuerwehr alarmiert, um die 30 Reisenden aus dem Zug zu holen. Gerüchte, dass Reisende selbst die Notentriegelung der Zugtüren betätigt hätten, um den Zug zu verlassen, wies die Pressestelle als unzutreffend zurück. Der Zug konnte anschließend in den Bahnhof Insheim zurücksetzen. Die Strecke zwischen Landau und Karlsruhe war von 16.02 bis 17.28 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.