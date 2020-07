Nicht die einfühlsame Fahrweise des Busfahrers, sondern vermutlich zuvor konsumierte Drogen hätten dazu geführt, dass ein 20-jähriger Mann am Mittwochmorgen in einem Bus in Edenkoben eingeschlafen und nicht mehr zu sich gekommen sei, berichtet die Polizei. Da der Busfahrer sich nicht mehr zu helfen wusste, verständigte er die Polizei. Bei der Suche nach Identitätspapieren entdeckten die Beamten bei dem Mann Cannabis, Amphetamin und zwei Crusher. Aufgrund der körperlichen Verfassung des 20-Jährigen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.