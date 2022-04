Ein 25 Jahre alter Autofahrer erschien am Dienstagmorgen auf der Dienststelle in Edenkoben, um seine Fahrerlaubnis abzuholen, die am vergangenen Samstag sichergestellt wurde, weil er unter Drogen am Steuer saß, wie die Polizei berichtet. Da seine Reaktionsfähigkeit erheblich eingeschränkt war und er sehr gerötete und wässrige Augen hatte, wurde er erneut zum Schnelltest gebeten. Resultat: Er stand erneut unter Drogeneinfluss. Der Schlüssel wurde ihm nicht ausgehändigt. Die Polizei warnt: Werden mehrere Drogen gleichzeitig konsumiert, ist der Auf- und Abbau der Substanzen durch die gegenseitige Beeinflussung völlig unkalkulierbar. Schlimmstenfalls besteht eine Wirkung noch nach Tagen.