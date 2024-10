Glück im Unglück hatten ein 19-Jähriger und dessen Beifahrer bei einem Unfall zwischen Edenkoben und Edesheim. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Kreisstraße rasant unterwegs. Und zwar so rasant, dass der Fahrer die bevorstehende S-Kurve zu spät erkannte und aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte schließlich gegen einen Baum. Beide Insassen konnten sich selbstständig aus dem Unfallwagen befreien. Sie kamen mit leichten Verletzungen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand laut Einschätzung der Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.