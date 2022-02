Die Zooschule Landau wird 30 Jahre alt und will dies mit einem Jubiläumsprogramm feiern. Die Gründerin und Leiterin Gudrun Hollstein und Oberbürgermeister Thomas Hirsch stellten jetzt das Programm vor.

Das Team der Zooschule lädt zu acht großen und kleinen Festen ein. Unter dem Motto „Vielfalt bewahren – Nachhaltigkeit gestalten“ können Besucher bei besonderen Angeboten Tiervielfalt im Zoo erleben und anschließend in der Zooschule aktiv werden, etwas erforschen und gestalten sowie Ideen sammeln, wie sich Tier- und Pflanzenvielfalt im Lebensumfeld schützen lässt.

Beispielsweise wird am Ostermontag, 18. April, ein kleines Frühlingsfest in der Zooschule gefeiert, am 22. Mai das Fest der Artenvielfalt, am 31. Juli das Fest der Spiele, am 4. September das Fest der Partnerschaften und am 20. November das Fest der Geschichten. Diese Angebote sind, abgesehen vom üblichen zu entrichtenden Zooeintritt, kostenfrei.

Führungen für Behinderte

Nach Hollsteins Angaben sind 16 weitere Veranstaltungen geplant. Beispielsweise gibt es für Menschen mit Beeinträchtigungen vom 3. bis 14. Oktober Erlebnisführungen. An Natur und Tieren interessierte Kinder können im Rahmen der Kinder-Uni am 5. November die Welt der Reptilien erforschen oder auch mit ihren Großeltern zusammen den Oma-Opa-Enkeltag am 6. November besuchen. Für Mitglieder des Fördervereins der Zooschule wird es am 1. Juli eine Abendführung mit Überraschungen geben. Zum Jahresprogramm gehört auch ein Ferienprogramm für Kinder von sieben bis elf Jahren. Unter dem Motto „Fit für die Zukunft“ können sie zu wechselnden Themen in Wochenblöcken forschen und lernen, nachmittags bieten Workshops Einblicke in die Tierwelt. Als Besonderheit im Jubiläumsjahr wird im Ferienprogramm ein Theaterworkshop angeboten. Am Fest der Spiele am 31. Juli wird das Theaterstück im Freiluftklassenzimmer der Zooschule aufgeführt.

Weitere Programmpunkte sind im Flyer „30 Jahre Bildungsarbeit – Jubiläumsprogramm 2022“ nachzulesen. Er kann auf der Webseite der Zooschule www.zooschule-landau.de heruntergeladen oder an der Zookasse mitgenommen werden.

Uni ist Partner

Neben der Stadt Landau ist die Uni, für die Hollstein als Dozentin tätig ist und von der sie mit dienstlichem Freiraum und Lehrinfrastruktur unterstützt wird, die andere tragende Säule. Der Anstoß zur Gründung der Zooschule sei seinerzeit vom Freundeskreis des Zoos Landau ausgegangen, berichtete Hollstein. Der Freundeskreis habe ehrenamtlich die Bauherrenschaft der 2005 gebauten Zooschule übernommen.

„Rund 300.000 Personen haben seit Gründung bis heute in der Zooschule gelernt, Tiere zu achten sowie Arten und ihre Lebensräume zu schützen“, betonte Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Er würdigte die jahrzehntelange, mehrfach ausgezeichnete Bildungsarbeit der Zooschule. Das Jubiläumsjahr soll nun gezielt dazu genutzt werden, um neue Mitglieder für den Förderverein der Zooschule zu gewinnen.

Info

Informationen zur Zooschule sowie zum Jubiläums- und ständigen Bildungsprogramm finden sich auf der Webseite www.zooschule-landau.de.