Nicht nur die Stadt Landau feiert im Jahr 2024 ein Jubiläum, auch den Zoo Landau in der Pfalz gibt es in diesem Jahr bereits 120 Jahre. Zoo, Zooschule und der Freundeskreis Zoo Landau haben nun das Veranstaltungsprogramm für das Jubiläumsjahr vorgestellt.

Mehr als 20 Einzelveranstaltungen für Jung und Alt wird es im Zoo in diesem Jahr geben, wie in einer entsprechenden Mitteilung angekündigt wird. Das Jahresprogramm startet für Erwachsene mit Voranmeldung am Valentinstag, 14. Februar, mit einer Führung zum Thema „Liebe bei Tieren“, zu der auch ein kleiner Sektempfang gehört.

Zu Beginn der Sommerferien gibt es mit der Zooschule eine Abendführung für Familien mit Ausklang am Lagerfeuer. Zoo und Zooschule beteiligen sich außerdem an der weltweiten Veranstaltung „Traumnacht im Zoo“ und bieten chronisch kranken und behinderten Kindern und deren Familien am 7. Juni einen exklusiven, kostenlosen Abend im Zoo. Am 14. Juli gibt eine Sonntagsführung einen historischen Rückblick auf die Entwicklungen des Zoos. Eine Führung speziell für Senioren bietet die Zooschule unter dem Titel „Der Zoo im Wandel der Zeiten“ an, genauso wie die Zooführung zum „Opa-Oma-Enkeltag“.

Jubiläums-Sommerfest als Höhepunkt

Der Höhepunkt des Festjahres steigt im August. „Am 25. August wird es ein großes, von allen Partnern gemeinsam gestaltetes Jubiläums-Sommerfest geben“, kündigt Zoodirektor Jens-Ove Heckel laut Mitteilung an. Eine Jubiläumszeitung, die ab sofort kostenlos an der Kasse für interessierte Zoogäste ausliegt, fasst unter anderem in einer Chronik 120 Jahre Zoogeschichte zusammen. Und ein neuer Jubiläums-Fotorahmen in der Nähe des Affenhauses lädt zu einem Schnappschuss als Erinnerung an einen Zoobesuch in Landau ein.

Eine weitere Sonntagsführung im Oktober richtet sich an die ganze Familie und befasst sich mit dem Thema Terrarientiere. Die Zooschule wird traditionell das Halloween-Herbstfest am 31. Oktober gestalten. Am dritten Adventssonntag erfahren die Teilnehmerinnen der Familienführung etwas zum Thema „Zootiere im Winter“.

Auch das Thema Tierschutz hat seinen festen Platz im Jahresprogramm. Von 11. bis 22. März können Kita-Gruppen in der Zooschule im Rahmen der Tierschutz-Wochen den „Streichelzoo-Führerschein“ erwerben. Am 5. Oktober gibt es anlässlich des Welttierschutztags gemeinsam mit Reptilienexperte Peter Buchert von der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde einen Workshop unter dem Titel „Ein Reptil für Zuhause“.

Info

Alle Termine gibt es unter www.zoo-landau.de.