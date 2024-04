Anlässlich des „Weltpinguintags“ möchten Zoo, Zooschule und der Verein Sphenisco auf die Gefahren, die dem Humboldt-Pinguin drohen, aufmerksam machen. Am Sonntag, 28. April, ab 11 Uhr wird das Team von Sphenisco an der Pinguin-Anlage mit einem Infostand vertreten sein.

Die Zooschule bietet zudem Einblicke in das Leben der Pinguine, Infos, Materialien sowie tolle Experimente – im wahrsten Sinne des Wortes „zum Begreifen“. Momentan sind im Zoo zahlreiche Paare der Humboldt-Pinguinen am Brüten. Beide Elternteile wechseln sich zwischen 38 und 41 Tage lang ab. Die ersten Küken sind bereits geschlüpft, wie es in einer Mitteilung heißt. Im natürlichen Lebensraum sieht das anders aus und der größter Feind ist der Mensch. In seinem Verbreitungsgebiet, das sich von Peru bis Südchile an der südamerikanischen Westküste erstreckt, lauern unzählige Gefahren auf den Pinguin. Beim Jagen verenden Humboldt-Pinguine in Fischernetzen als unerwünschter Beifang, die industrielle Fischerei fängt ihnen die Nahrungsgrundlage quasi vor dem Schnabel weg, auf den Brutinseln wird der Bruterfolg durch illegalen Guano-Abbau, unkontrollierten Tourismus und Menschen, die Eier absammeln verringert. Verschmutztes Wasser und Plastikabfall im Meer stellen weitere Gefahrenquellen dar und der Klimawandel verschärft die Situation.