Ein 36 Jahre alter Mercedesfahrer ist am Montag unter Drogeneinfluss Auto fahren. Laut Polizei fiel der Mann gegen 12.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Luitpoldstraße auf. Stark zitternde Hände sowie kleine reaktive Pupillen führten dazu, dass der Fahrer zu einem Schnelltest gebeten wurde. Hierbei stellten die Beamten fest, dass er in den zurückliegenden Tagen Cannabis konsumiert hatte. Außerdem habe er ein Einhandmesser mit sich geführt, das laut Waffengesetz verboten ist. Auf den 36-Jährgen kommt ein Strafverfahren zu.