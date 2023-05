Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag an einem in der Luitpoldstraße in Edenkoben geparkten Lastwagen eine Fensterscheibe der Fahrerkabine eingeschlagen, um Sachen zu stehlen. Laut Polizei wurden eine Sonnenbrille, Netzstecker sowie zwei Schachteln Zigaretten entwendet. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 entgegen.