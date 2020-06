Der Polizei Edenkoben wurden am Dienstag kurz vor 22 Uhr Streitigkeiten zwischen einem 32-jährigem Mann und seiner 30-jährigen Partnerin gemeldet. Laut Zeugen hat der Mann die Frau an den Haaren gezogen und ihr mit einer Schaufel in der Hand gedroht. Gegenüber der Polizei stritten beide das ab, vielmehr hätte man sich verbal gestritten. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Jede Dienststelle koordiniert eine Opferberatung mit der Interventionsstelle. Die Interventionsstelle in Landau ist zu erreiche unter Telefon 06341 381922.