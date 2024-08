Aufmerksame Zeugen haben der Polizei am Montag gegen 17 Uhr von einem Unfall berichtet, der sich in der Weinstraße in Edenkoben ereignet hatte. Eine Frau sei mit ihrem Wagen gegen zwei geparkte Fahrzeuge gefahren. Ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, sei sie mit ihrem Auto in Richtung Rhodt geflüchtet. Anhand des Kennzeichens konnten die Beamten die Frau ausfindig machen. Als sie der Frau einen Besuch abstatteten, stellten die Polzisten fest, dass diese erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Mit einem Schnelltest von 1,28 Promille qualifizierte sie sich zur Blutprobe, so die Polizei, die gleich Fahrerlaubnis und Fahrzeugschlüssel kassierte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 7000 Euro.

