Ein 27-Jähriger beschädigte laut Polizei am Freitag gegen 20.30 Uhr beim Einfahren in den Wasgau-Parkplatz in Offenbach die dortige Schranke und ein Verkehrszeichen, weil er zu schnell unterwegs war. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, fotografierte den Unfallverursacher, als sich dieser von der Unfallörtlichkeit und seinem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entfernen wollte. Der Fahrer konnte durch Landauer Polizisten im Laufe des Abends auf einer Feier ausfindig gemacht werden. Es zeigte sich, dass dieser alkoholisiert (0,89 Promille) war. Eine Blutprobe wurde entnommen und eine Anzeige wegen der Verkehrsstraftat erfasst. Da der Zeuge zudem bedroht wurde, wurde auch dahingehend eine Anzeige erstattet.