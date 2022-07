Noch bis Mitte September ist die laufende Ausstellung im Museum für Weinbau und Stadtgeschichte in Edenkoben zu sehen, bei der Werke von Künstlerin Inge Oelker gezeigt werden. Sie zeigt in farbenfrohen Bildern, wie mit einer besonderen Technik Kunstwerke entstehen, die beim Betrachter für gute Laune sorgen sollen. Für Interessierte bietet Oelker Workshops nach Absprache an. Dazu liegen Anmeldeblätter in der Ausstellung bereit. Infos zum Thema gibt es auf der einer eigenen Webseite unter www.sublimalyse.de. Die Ausstellung ist bis in den September hinein mittwochs von 10 bis 12 Uhr, freitags von 15 18 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Infos zum Museum gibt es auf der Homepage unter www.musseum-edenkoben.de.