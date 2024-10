Wegen des Fests des Federweißen wird der Landauer Wochenmarkt auf den Alten Meßplatz verlegt, informiert die Stadtverwaltung. Somit findet der Markt am Dienstag, 15. Oktober, sowie am Samstag, 19. Oktober, nicht auf dem Rathausplatz statt. Der kleine Wochenmarkt „Rund um den Luitpold“ am Donnerstag, 17. Oktober, entfällt. Beginn und Ende des Wochenmarkts bleiben jeweils unverändert bei 7 bis 14 Uhr.