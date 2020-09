Am Kreisel zwischen Edenkoben und Venningen sorgen verlorene Trauben für erhöhte Rutschgefahr. Laut Polizei verlor am Dienstag gegen 16 Uhr ein unbekannter Winzer auf der K6, in Höhe des Kreisverkehrs beim Industriegebiet Seewiesen, seine frisch geerntete Ladung. Die Gefahrenstelle wurde bis zum Eintreffen der Straßenmeisterei abgesichert. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.