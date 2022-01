Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat sich in Folge eines Wildwechsels am Sonntag gegen 23 Uhr auf der Klosterstraße kurz hinter dem Ortsausgang Edenkoben mit seinem Fahrzeug überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, erlitt der junge Mann leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Aus diesem Anlass erinnert die Polizei an folgende Verhaltensregeln bei Wildwechsel: „Blenden Sie ab, wenn Wild vor dem Scheinwerferlicht auftaucht. Leiten sie einen kontrollierten Bremsvorgang ein. Weichen Sie dem Wild nicht aus. Denn dadurch besteht die Gefahr, dass Sie in den Gegenverkehr geraten und/oder die Kontrolle über Ihr Fahrzeug verlieren.“