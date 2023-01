Ein Bürgermeister aus dem Landkreis SÜW berichtete mir schon vor längerer Zeit, dass bei ihm im Haus, insbesondere bei seiner Frau, oft der Eindruck entstehe, dass die Welt voll mit schlechten Nachrichten wäre. Das mache seine Gattin beispielsweise an den Überschriften fest, die sie in der Zeitung liest und die für sie mehr negativ konnotiert seien. Sie habe sich auch mal die Mühe gemacht, diese zu zählen und guten und schlechten Kategorien zuzuordnen.

Zeitgleich wird behauptet, schlechte Nachrichten würden sich besser verkaufen. Das war bereits auch Gegenstand der Forschung. So haben Kommunikationswissenschaftler aus den USA festgestellt, dass Menschen dazu neigen, auf negative Meldungen stärker zu reagieren als auf positive. Dieses sozialpsychologische Phänomen wird in Fachkreisen als Negativitäsbias oder Negativitätsdominanz bezeichnet.

Viele Krisen in den vergangenen Jahren

In der Tat lässt es sich am Küchentisch oder im Gespräch mit den Kollegen am Arbeitsplatz lieber diskutieren oder gar streiten. Etwa darüber, ob es gerechtfertigt ist, dass eine Kommune im Kreis ein Grundstück im Bieterverfahren veräußert. Oder ob es sinnvoll ist, die Verkehrsführung an der Schlössel-Kreuzung zu ändern, oder, ganz aktuell, nach Eskapaden in der Silvesternacht ein Feuerwerksverbot für die Landauer Innenstadt auszusprechen.

Hinzu kommt, dass wir in den vergangenen Jahren Krisen erlebt haben, die unser Leben auf den Kopf gestellt und nachhaltig verändert haben, allen voran die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen. Oder der Krieg in der Ukraine, der unter anderem die Preise für Lebensmittel und Energie durch die Decke schießen lässt.

Neue Rubrik

Dass aber beim Aufschlagen der RHEINPFALZ jeden Tag größere und kleinere Berichte zu finden sind, die schöne Nachrichten beinhalten, wird von manchen Lesern übersehen. Dass es Südpfälzer gibt, die für Familie und Freunde ausgefallene Torten backen, um ihnen eine Freude zu bereiten. Dass eine Rülzheimerin durch die Welt touren und positive Botschaften verbreiten möchte. Dass Frauen und Männer Spenden sammeln, um einem Sechsjährigen die Anschaffung eines Assistenzhundes zu finanzieren. Kurz: Texte, die lösungsorientiert beziehungsweise inspirierend sind.

Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, besser in den Tag starten und diese gute Nachrichten nicht aus dem Blick verlieren beziehungsweise länger in Erinnerung behalten, werden wir künftig jeden Tag eine ausgewählte gute Nachricht hervorheben, indem wir diese unter der Rubrik „Die Gute Nachricht“ laufen lassen. Wobei das nicht heißt, dass es die einzige positive Meldung des Tages sein wird. Glücklicherweise gibt es genug Menschen in der Südpfalz, deren Handeln vorbildlich ist, und Kommunen, die mit bestimmten Projekten das Leben bereichern.