Landau/SÜW. Impfbusse des Landes machen an der Südlichen Weinstraße und in Landau Station. Die nächsten Stopps (jeweils 9 bis 17 Uhr) sind am Montag, 17. Januar, am Dorfgemeinschaftshaus Siebeldingen (Jahnstraße 4), am Mittwoch, 19. Januar, am Kurpfalzsaal in Edenkoben (Weinstraße 94) und am Freitag, 21. Januar, an der Jugendstil-Festhalle Landau (Mahlastraße 3). Geimpft wird ohne Terminvergabe. Es sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Benötigt wird der Personalausweis, wenn vorhanden, soll auch der Impfpass mitgebracht werden. Eine Impfung kann erhalten, wer mindestens zwölf Jahre alt ist. Zwölf- bis 15-Jährige müssen von mindestens einer sorgeberechtigten Person begleitet werden, von der zweiten muss eine Einverständniserklärung vorliegen. Jugendliche ab 16 Jahren können alleine kommen, brauchen aber eine schriftliche Einwilligung der Eltern.

Am Mittwoch, 19. Januar, bietet auch die Praxis Boris Jätzold in der Klaus-von-Klitzing-Straße 2 in Landau erneut Impftermine mit Biontech und Moderna an. Ab zwölf Jahren. Terminvergabe unter Telefon 06341 3800074.