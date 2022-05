Eine 64-Jährige aus Edenkoben hat einen Betrugsversuch per Messenger-Dienst Whatsapp erkannt. In den vergangenen Tagen erhielt sie eine Nachricht, in der sie mit „Mama“ angeschrieben wurde, berichtet die Polizei. Der Unbekannte suggerierte im weiteren Chatverlauf, dass er das Kind der Geschädigten sei und er sich mit einer neuen Handynummer melden würde. Weil zwei große Rechnungen zu bezahlen seien, bat er um Überweisung von Bargeld. Die Frau bemerkte umgehend den Betrugsversuch und erstatte Strafanzeige. Die Polizei warnt vor dieser Masche, die den bekannten Telefonbetrügereien sehr ähnelt. Überweisen Sie niemals Unbekannten Geld oder geben Sie persönliche Daten heraus.