Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, die Jahnstraße vor dem Westbahnhof in Landau ist aber für den Autoverkehr noch gesperrt. Passanten reagieren mit Unverständnis. So auch Norbert Haarmann. Schon seit mehreren Tagen sei das Straßenstück eindeutig fertiggestellt, schreibt der Landauer Anfang der Woche. „Außer ein paar Absperrungen findet man dort keine Baumaterialien und keine Baumaschinen mehr. Und sonstige Arbeiten finden auch nicht statt. Und wie das so ist – Radfahrer und Autofahrer verstehen die Sperrung nicht. Und befahren das sehr gelungene Straßenstück dann eben ohne Freigabe.“

Auch die Redaktion fragt sich, warum es nicht vorangeht und hakte bei der Stadtverwaltung nach. „Aktuell stehen dort noch Restarbeiten aus“, teilt die städtische Pressestelle mit, ohne Details auszuführen. Die Straße werde erst geöffnet, wenn die Mobilitätsstation eröffnet sei. Dieser Akt ist für Donnerstag, 15. August, geplant.

Der Westbahnhof in Landau wird schrittweise zur modernen Mobilitätsstation umgebaut. Nach dem barrierefreien Ausbau des Bahnsteigs und der Bushaltestellen begannen im April die Arbeiten für den Umbau der Parkplätze an der Zufahrtsstraße zum Haus am Westbahnhof und die Umgestaltung des Vorplatzes, erläutert die Verwaltung. Außerdem wurden zwischen Bahnsteig und Parkfläche mehrere Fahrradbügel und eine überdachte Fahrradabstellanlage gebaut.