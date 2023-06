Der Landauer Westbahnhof ist vom 24. Juli bis 1. September gesperrt. Das teilt die Bahn auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Grund: Der Außenbahnsteig wird auf einer Länge von 120 Metern auf 55 Zentimeter erhöht. Reisende sollen so künftig komfortabler aus- und einsteigen können. Um die Arbeiten durchzuführen, müsse ein Bagger auf dem Gleis eingesetzt werden. Das könne nur in der Nacht geschehen, wenn keine Züge fahren. Der Lärmschutz sei mittels modernster Technik sichergestellt, für Anwohner stehe ein Baulärmverantwortlicher zu Verfügung. In der gesamten Bauzeit sei der Bahnsteig aber nicht nutzbar, deshalb entfalle der Haltepunkt für die Bauzeit. Der Haltepunkt West liegt an der Strecke Hauptbahnhof Landau Richtung Annweiler/Pirmasens.