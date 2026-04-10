Bürger können sich bei einem Rundgang auf der Baustelle am Werner-Kastner-Platz über Stand und Planung der Umgestaltung informieren.

Die Verbandsgemeinde Edenkoben lädt Bürger zu einer öffentlichen Begehung der Baustelle am Werner-Kastner-Platz ein. Sie findet am Mittwoch, 15. April, ab 16.30 Uhr vor Ort statt.

Als Teil des Projekts „Gestaltung eines klimagerechten Begegnungsraums im Zentrum von Edenkoben“ haben die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Platzes begonnen. Während der Begehung erhalten die Teilnehmer Einblicke in den aktuellen Stand der Bauarbeiten sowie in die geplanten Maßnahmen. Zudem besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich über die Hintergründe des Projekts zu informieren, kündigt die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben an.

Die Maßnahme ist Teil des Kipki-Wettbewerbs (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation) und wird durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert. Klimaschutzmanagerin Kristina Schneider, Landschaftsarchitektin Ulrike Sacher, Stadtratsmitglied Helmut Schwehm (Grüne) und Andreas Wagner von Alm Galabau sind bei der Begehung dabei.