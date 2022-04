Jetzt heißt es Keller durchstöbern und Flaschen entstauben. Denn das Büro für Tourismus der Stadt Landau möchte wissen, wer den ältesten Tropfen der Stadt im Keller hat.

Der Besitzerin oder dem Besitzer winkt eine Einladung zur Vorstellung der ausgewählten Weine aus der Stadtweinprobe 2022, die in diesem Jahr mit einer Party im Deutschen Tor verbunden wird. „Wir sind die größte Weinbau treibende Gemeinde Deutschlands – sicher findet sich in den Kellern der Kernstadt oder ganz besonders der Stadtdörfer auch noch der eine oder andere Schatz aus vergangenen Zeiten“, ist Oberbürgermeister Thomas Hirsch überzeugt. Gemeinsam mit Tourismusdezernent Jochen Silbernagel ruft er dazu auf, den Spaß mitzumachen und sich an der Suche zu beteiligen. „Der älteste, flüssig erhaltene Wein stammt aus römischer Zeit und ist etwa 1700 Jahre alt“, weiß Silbernagel. Bei der Aktion gehe es darum, Werbung für die Landauer Winzerschaft zu machen und das Augenmerk auf die edlen Tropfen aus Landau zu lenken.

Tourismus-Geschäftsführer Bernd Wichmann berichtet, dass immer wieder Landauer von besonderen Funden in ihren Weinkellern berichtet hätten. Gelegentlich werden Weine aus dem Jahr der Hochzeit oder dem Geburtsjahr der Kinder eingelagert, manchmal auch besondere Weine aus hervorragenden Jahrgängen – gelegentlich sogar als Kapitalanlage. Auch Weingüter legen bisweilen Schatzkammern mit besonderen Jahrgängen an, so auch das Johanniterweingut am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Mußbach. Manchmal bleibt ein Wein aber nur aus Zufall liegen, entweder, weil er ein Geschenk war und ein Erinnerungsstück darstellt, oder weil man zuerst keine Lust drauf hat und er dann irgendwann mutmaßlich nicht mehr schmeckt.

Die Flasche bleibt zu

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Foto der Weinflasche und der dazugehörigen Geschichte an touristinfo@landau.de. Das Büro für Tourismus bittet um Einsendungen bis zum 29. April. Herkunft und Jahrgang müssen auf dem Etikett ersichtlich sein.

Der älteste Wein Landaus wird dann bei der Party zur Stadtweinprobe am 5. Mai ausgestellt – aber nicht getrunken. Bei der Stadtweinprobe selbst entscheidet eine Jury, welche Weine bei städtischen Anlässen und Veranstaltungen ausgeschenkt werden.