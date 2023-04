Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt Landau will das vorletzte Grundstück an der Paul-von-Denis-Straße vermarkten. Danach ist in diesem Gewerbe- und Mischgebiet von 4,5 Hektar Größe nur noch ein einziges Grundstück ungenutzt, das des ehemaligen Voodoo-Clubs.

Die Stadt hatte erst Ende 2016 mit der Vermarktung der „Filetgrundstücke“ an der Paul-von-Denis-Straße begonnen. Das war zunächst für 2018 geplant gewesen, aber