Stimmberechtigte aus der Verbandsgemeinde Edenkoben, die bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag zuvor per Briefwahl ihr Kreuzchen hinter ihrem Kandidaten gesetzt haben, erhalten automatisch die Unterlagen für die bevorstehende Stichwahl am 30. Januar zugeschickt. Darauf weist die VG-Verwaltung hin. Mehr als 30 Prozent der rund 7600 Menschen, die sich an der Wahl beteiligt haben, hatten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Interessierte können die Briefwahlunterlagen bis Freitag, 28. Januar, 18 Uhr, im Rathaus der Verbandsgemeinde abholen. Weitere Infos hierzu gibt es auf der Webseite der Kommune unter www.vg-edenkoben.de. Bei der Stichwahl stehen sich Daniel Salm (FWG) und Eberhard Frankmann (CDU) gegenüber. Bürgermeister Olaf Gouasé (CDU) verabschiedet sich nach 28-jähriger Amtszeit in den Ruhestand.