Der Weltgästeführertag am Sonntag, 13. März, steht unter dem Motto „Mit Leib und Seele“. Die Führung durch die Edenkobener Innenstadt thematisiert unter anderem die Geschichte diverser Gaststätten. „Gaumenschmeichler & Seelenstreichler“ sollen Besuchern dabei Wohlfühlmomente bescheren. Gestartet wird die Tour um 14 Uhr am Museum für Weinbau und Stadtgeschichte in der Weinstraße 107. Eine Anmeldung zu der etwa zwei Stunden dauernden kostenfreien Führung ist online unter www.ticketservice-edenkoben.de erforderlich. Spenden kommen dem Museum zugute. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 06323 9897858 .