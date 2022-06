Die Arbeiten am Weinlehrpfad in Edenkoben gehen voran. Der neuangelegte „Historische Kammertbau“ steht in vollem Grün. Der Aufbau ist einsehbar, und damit ist zu erahnen, welch schwere Arbeit die Winzer früher hatten. Auch sonst tut sich einiges. Herbst- und Fasswagen wurden in einer Aktion mit einem Lkw-Kran abgezogen. Die freigewordenen Plätze sind vorübergehend mit Bänken belegt. Danach sollen restaurierte Wagen aufgestellt werden. Das Luitpold-Denkmal wurde vom Moos befreit. Nun wird der Ruhe- und Aussichtspunkt restauriert. Die Kelteranlage an der Villastraße hat sich eine Stammtischgruppe vorgenommen. Ein Meister seines Faches kümmert sich um die Schaukelter Nummer 9. Zudem ist die Rundkelter am Anfang des Wegs zu einem Schmuckstück geworden.

Laut Stadt wird der Kreis der Mitstreiter immer größer. Als Paten beteiligen sich Weingüter, Vereine, Parteien, Einzelpersonen und Stammtischgruppen. Rund 35 Ehrenamtliche sind bereits tätig. Das Weinlehrpfad-Team koordiniert die Arbeiten und besorgt das erforderliche Material vom städtischen Bauhof. Um die Paten zu würdigen, lädt die Stadt die Ehrenamtlichen, aber auch Interessierte für Sonntag um 10.30 Uhr zu einer Vesper am Kelterplatz ein. Wer beim Weinlehrpfad noch mithelfen will, kann sich unter Telefon 01577 1762930 melden.