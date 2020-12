In einer Gemeinschaftsaktion der Forstzweckverbände Maikammer und IV. Mittelhaingeraide sowie dem Forstamt Haardt werden am Forsthof beim Forsthaus Heldenstein frisch geschlagene Edeltannen verkauft. Die Verkaufsstelle ist am Freitag 11. Dezember, 12 bis 16 Uhr, am Samstag, 12. Dezember, 8 bis 16 Uhr, am Freitag, 18. Dezember, 12 bis 16 Uhr und am Samstag, 19. Dezember 8 bis 16 Uhr geöffnet. Der Preis beträgt 20 Euro pro Meter Baumhöhe. Die Bäume wurden ohne Einsatz von Düngemitteln und Herbiziden auf speziellen Weihnachtsbaumkulturen angebaut. Ein Verkaufsteam steht bereit, um die gewählten Bäume für den einfachen Transport mit einem Netz zu versehen. Da Hygienemaßnahmen zu beachten sind und nur eine begrenzte Anzahl an Kunden das Verkaufsgelände betreten kann, ist mit Wartezeiten zu rechnen. Es wird gebeten, eine Maske bereitzuhalten. Auch findet der Verkauf vorbehaltlich der bis dahin geltenden Corona-Regelungen statt.

Der Forsthof beim Forsthaus Heldenstein befindet sich an der K 6 rund 10 km westlich von Edenkoben (Adresse: Schänzelstraße 4 in 67480 Edenkoben).

Kontakt



Forstwirtschaftsmeister Sebastian Denzer, Telefon 0173 5410596